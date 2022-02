Camerun-Egitto, Queiroz furibondo: espulso, viene allontanato a forza

Sono stati attimi molto concitati, quelli che si sono vissuti nelle ultime battute dei 90’ regolamentari della semifinale di Coppa d'Africa, Camerun-Egitto.

Il commissario tecnico della Nazionale egiziana, Carlos Queiroz, quando mancavano pochi secondi al fischio che avrebbe decretato il prolungamento della sfida ai supplementari, si è reso protagonista di un brutto episodio.

Già ammonito, ha protestato in maniera più che veemente per una decisione del direttore di gara Bakary Papa Gassama il quale, dopo essersi sentito urlare contro di tutto, si è avvicinato allo stesso allenatore per mostrargli il cartellino rosso.

Espulso, Queiroz è letteralmente esploso, tanto che l’hanno dovuto placare per evitare che venisse a contatto al quarto uomo, contro il quale ha comunque proferito frasi offensive.

Il commissario tecnico dell’Egitto, dopo aver dato l’impressione di voler cercare il contatto e aver mimato un gesto della gomitata, è stato poi accompagnato, non senza difficoltà, verso il tunnel che conduce agli spogliatoi.