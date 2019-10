Cambiasso su Ibrahimovic: "Non so se torna all'Inter per fare la riserva"

Esteban Cambiasso ha parlato dell'ex compagno Ibrahimovic e del suo possibile ritorno all'Inter: "Ibra è Ibra, ancora adesso. La prestazione la fa".

La suggestione di rivedere Zlatan Ibrahimovic in dilaga giorno dopo giorno. Il nome dell'attuale attaccante dei Galaxy è accostato a svariati club. Dopo la scadenza con il , l'ex , , , e potrebbe vestire un'altra maglia in Europa.

Secondo Esteban Cambiasso però non è un'opzione quella di un ritorno all'Inter. L'argentino, ex compagno di Ibrahimovic all'Inter, ha dichiarato che al momento il classe 1981 è ancora un giocatore di alto livello e non accetterebbe di fare la riserva in nerazzurro.

“Ibra è Ibra, ancora adesso. Magari non può giocare ogni tre giorni, ma la prestazione la fa, ancora oggi. Non so se verrebbe a fare la riserva all’Inter, conoscendolo può essere questo il motivo per cui non torna".

In corsa ci potrebbe entrare anche il , soprattutto dopo la provocazione di Ancelotti nel post della partita con il . Secondo Cambiasso proprio quelle parole potrebbero aver fatto scattare qualcosa nella testa dello svedese.

"Attenzione perché credo che le parole di Ancelotti gli abbiano fatto scattare qualcosa...”.

Ibrahimovic al momento è impegnato nei playoff di , nei quali i suoi affronteranno 'El Traffico', il derby Losangelino, contro i concittadini del LAFC.