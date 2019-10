Ancelotti e la suggestione Ibrahimovic al Napoli: "Stasera lo chiamo..."

Il vince 2-0 contro il grazie ad Arkadiuz Milik. Al San Paolo è la giornata dei centravanti, non solo quelli che segnano con l'azzurro addosso, ma anche le suggestioni di mercato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo l'apprezzamento espresso da Ibrahimovic verso il Napoli, Carlo Ancelotti a 'Sky Sport' ha risposto con un pizzico di ironia a una domanda sull'attaccante svedese.

"Lo chiamo stasera, gli dico che siamo qua ad aspettarlo... Vedevo le sue statistiche, in fatto 52 goal in 58 partite. Le so per affetto? Sì, sì... Dopo che lo chiamo ve lo dico".