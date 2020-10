Il calvario di Lazaro: flop all'Inter, subito un infortunio al Gladbach

L'Inter aveva investito molto su Lazaro ma l'esterno austriaco ha deluso, quindi ecco i prestiti a Newcastle e Borussia Moenchengladbach.

Dovrebbe essere la stagione del rilancio, ma per Valentino Lazaro l'avventura al Moenchengladbach è iniziata nel peggiore dei modi.

L'esterno austriaco, ceduto in prestito ai tedeschi dall' , infatti ha subìto un serio infortunio muscolare a fine agosto tanto che non è ancora riuscito a debuttare col Gladbach.

Lazaro era stato una scommessa dell'Inter che nell'estate del 2019 paga circa 23 milioni di euro per regalare il promettente esterno a Conte. Nella stagione precedente d'altronde l'austriaco aveva messo insieme 3 goal e ben 7 assist con l' .

Alla corte di Conte però Lazaro non riesce a sfondare collezionando appena 11 presenze con esordio da incubo contro lo Slavia Praga, quando entra sbagliando praticamente tutto.

Dopo soli sei mesi allora l'Inter decide di girarlo in prestito al , dove le cose non adranno molto meglio. Solo 218 minuti giocati, un cartellino rosso e un goal in contro il prima dello stop causa coronavirus.

Terminata la stagione il Newcastle decide di non esercitare il diritto di riscatto, così Lazaro rientra all'Inter ma solo di passaggio. L'austriaco infatti non fa parte dei piani di Conte e viene girato di nuovo in prestito, stavolta in , al Borussia Moenchengladbach.

Di mezzo però come detto si mette la sfortuna: brutto infortunio e lungo stop. Infortunio che tra le altre cose impedirà a Lazaro di tornare a 'San Siro' per affrontare l'Inter nella prima giornata della fase a gironi di .

Classe 1996, il tempo è comunque ancora dalla parte di Lazaro che avrà sicuramente altre occasioni per dimostrare che i nerazzurri non si erano sbagliati a puntare su di lui. E magari un giorno tornare a 'San Siro', da protagonista.