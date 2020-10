Calhanoglu si allena in gruppo: recupero possibile per Milan-Roma

Hakan Calhanoglu sabato si è allenato col resto del gruppo e contro la Roma potrebbe andare almeno in panchina. Recupero lampo per il turco.

Recupero lampo per Hakan Calhanoglu. Il turco, ko in settimana per una seria distorsione alla caviglia, dopo aver saltato il debutto in a Glasgow, potrebbe scendere in campo già lunedì sera contro la .

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', Calhanoglu sabato pomeriggio si è regolarmente allenato in gruppo e dunque va verso la convocazione. Resta da capire se partirà dal 1' o si accomoderà in panchina pronto a subentrare solo in caso di necessità. Al suo posto potrebbe giocare Brahim Diaz.

Solo qualche ora prima Pioli aveva definito difficile il recupero di Calhanoglu per il monday-night, ma il turco ha bruciato i tempi.

Niente da fare invece per Rebic che ha lasciato Milanello e lunedì farà una lastra per valutare le condizioni della spalla, in caso di esito positivo il croato potrebbe tornare a disposizione contro lo Sparta Praga giovedì prossimo.