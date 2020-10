Pioli pessimista per Milan-Roma: "Calhanoglu? Recupero difficile"

Stefano Pioli esclude il recupero di Calhanoglu per Milan-Roma, out pure Rebic: "Partita importante anche per la classifica".

Niente da fare per Hakan Calhanoglu. Il turco, finito ko in settimana per un problema alla caviglia, quasi certamente salterà - di lunedì sera.

Ad annunciarlo durante la conferenza della vigilia è Stefano Pioli, che conferma pure l'assenza di Ante Rebic che non ha ancora recuperato dopo l'infortunio alla spalla subito a .

"Calhanoglu e Rebic stanno meglio. Rebic non ci sarà domani, faremo un controllo nei prossimi giorni. Hakan ha ancora due allenamenti ma domani sarà difficile".

Pioli spiega poi l'importanza della gara di lunedì anche per la classifica del Milan, attualmente primo a punteggio pieno.

"Siamo solo all'inizio, dobbiamo prepararci bene per superare questo esame difficile. Dovremo cercare di giocare una partita tecnicamente di alto livello perché sono avversari di valore. Secondo me ogni partita sarà la prova del nove. Domani sarà importante anche per la classifica".

Il tecnico rossonero sottolinea la profondità della rosa rossonera, decisiva per fare bene in tutte le competizioni.

"Era importante alzare la competitività e prendere giocatori giovani e forti. La proprietà è stata brava ad inserire giocatori che ci stanno alzando il livello, tutti sanno che rendendo meglio del proprio compagno avranno la possibilità di essere scelti. Cinque cambi ci danno tante possibilità, mai come adesso si possono cambiare le partite. È importante chi scende in campo dall'inizio ma anche chi entra in corsa".

Pioli infine esclude problemi per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, sempre più leader di questo Milan.