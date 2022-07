Calendario Serie B 2022/2023: partite, date e orari

Tutto il calendario completo della Serie B 2022/23: le partite di Cagliari, Bari, Genoa, Palermo e del resto delle squadre del torneo.

La regular season del campionato di Serie B 2022/2023 si disputerà tra agosto e maggio. A scandire il torneo saranno 38 giornate intervallate da le tre soste programmate (a settembre, novembre e marzo), più ovviamente quella invernale che inizierà il 27 dicembre 2022 per concludersi il 13 gennaio 2023.

A differenza del campionato di Serie A, quello cadetto non si fermerà per gli impegni delle Nazionali ai Mondiali del Qatar. Il calendario della stagione 2022/2023 ricalcherà dunque quello delle stagioni precedenti, con l’ultima giornata che è prevista per il 19 maggio.

A seguire la regular season sarà ovviamente una post season che, attraverso playoff e playout, emetterà gli ultimi verdetti relativi a promozione in Serie A e retrocessione in Serie C.

CALENDARIO SERIE B 2022/2023

1ª GIORNATA, 12-14 agosto

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

SPAL-Reggina

Venezia-Genoa

2ª GIORNATA, 19-21 agosto

Ascoli-SPAL

Bari-Palermo

Cagliari-Cittadella

Cosenza-Modena

Frosinone-Brescia

Genoa-Benevento

Perugia-Parma

Pisa-Como

Sudtirol-Venezia

Ternana-Reggina

3ª GIORNATA, 26-28 agosto

Benevento-Frosinone

Cittadella-Venezia

Como-Brescia

Modena-Ternana

Palermo-Ascoli

Parma-Cosenza

Perugia-Bari

Pisa-Genoa

Reggina-Sudtirol

SPAL-Cagliari

4ª GIORNATA, 2-4 settembre

Ascoli-Cittadella

Bari-SPAL

Brescia-Perugia

Cagliari-Modena

Frosinone-Como

Genoa-Parma

Reggina-Palermo

Sudtirol-Pisa

Ternana-Cosenza

Venezia-Benevento

5ª GIORNATA, 9-11 settembre

Benevento-Cagliari

Cittadella-Frosinone

Como-Sudtirol

Cosenza-Bari

Modena-Brescia

Palermo-Genoa

Parma-Ternana

Perugia-Ascoli

Pisa-Reggina

SPAL-Venezia

6ª GIORNATA, 16-18 settembre

Ascoli-Parma

Brescia-Benevento

Cagliari-Bari

Como-SPAL

Frosinone-Palermo

Genoa-Modena

Reggina-Cittadella

Sudtirol-Cosenza

Ternana-Perugia

Venezia-Pisa

7ª GIORNATA, 30 settembre-2 ottobre

Bari-Brescia

Benevento-Ascoli

Cagliari-Venezia

Cittadella-Ternana

Cosenza-Como

Modena-Reggina

Palermo-Sudtirol

Parma-Frosinone

Perugia-Pisa

SPAL-Genoa

8ª GIORNATA, 7-9 ottobre

Ascoli-Modena

Brescia-Cittadella

Como-Perugia

Frosinone-SPAL

Genoa-Cagliari

Pisa-Parma

Reggina-Cosenza

Sudtirol-Benevento

Ternana-Palermo

Venezia-Bari

9ª GIORNATA, 14-16 ottobre

Bari-Ascoli

Benevento-Ternana

Cagliari-Brescia

Cittadella-SPAL

Cosenza-Genoa

Modena-Como

Palermo-Pisa

Parma-Reggina

Perugia-Sudtirol

Venezia-Frosinone

10ª GIORNATA, 21-23 ottobre

Ascoli-Cagliari

Brescia-Venezia

Como-Benevento

Frosinone-Bari

Palermo-Cittadella

Pisa-Modena

Reggina-Perugia

SPAL-Cosenza

Sudtirol-Parma

Ternana-Genoa

11ª GIORNATA, 28-30 ottobre

Bari-Ternana

Benevento-Pisa

Cagliari-Reggina

Cosenza-Frosinone

Genoa-Brescia

Modena-Palermo

Parma-Como

Perugia-Cittadella

SPAL-Sudtirol

Venezia-Ascoli

12ª GIORNATA, 4-6 novembre

Benevento-Bari

Brescia-Ascoli

Cittadella-Modena

Como-Venezia

Frosinone-Perugia

Palermo-Parma

Pisa-Cosenza

Reggina-Genoa

Sudtirol-Cagliari

Ternana-SPAL

13ª GIORNATA, 11-13 novembre

Ascoli-Frosinone

Bari-Sudtirol

Cagliari-Pisa

Cosenza-Palermo

Genoa-Como

Modena-Perugia

Parma-Cittadella

SPAL-Benevento

Ternana-Brescia

Venezia-Reggina

14ª GIORNATA, 26-28 novembre

Brescia-SPAL

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Palermo-Venezia

Parma-Modena

Perugia-Genoa

Pisa-Ternana

Reggina-Benevento

Sudtirol-Ascoli

15ª GIORNATA, 3-5 dicembre

Ascoli-Como

Bari-Pisa

Benevento-Palermo

Brescia-Reggina

Cagliari-Parma

Cosenza-Perugia

Genoa-Cittadella

SPAL-Modena

Sudtirol-Frosinone

Venezia-Ternana

16ª GIORNATA, 8 dicembre

Cittadella-Bari

Cosenza-Brescia

Genoa-Sudtirol

Modena-Venezia

Palermo-Como

Parma-Benevento

Perugia-SPAL

Pisa-Ascoli

Reggina-Frosinone

17ª GIORNATA, 10-13 dicembre

Ascoli-Genoa

Benevento-Cittadella

Cagliari-Perugia

Frosinone-Pisa

Sudtirol-Ternana

Bari-Modena

Brescia-Parma

Como-Reggina

SPAL-Palermo

Venezia-Cosenza

18ª GIORNATA, 15 - 17 dicembre

Cittadella-Sudtirol

Genoa-Frosinone

Palermo-Cagliari

Perugia-Venezia

Reggina-Bari

Cosenza-Ascoli

Modena-Benevento

Parma-SPAL

Pisa-Brescia

Ternana-Como

19ª GIORNATA, 26 dicembre

Ascoli-Reggina

Benevento-Perugia

Cagliari-Cosenza

Frosinone-Ternana

Sudtirol-Modena

Bari-Genoa

Brescia-Palermo

Como-Cittadella

SPAL-Pisa

Venezia-Parma

20ª GIORNATA, 13-15 gennaio

Ternana-Ascoli

Sudtirol-Brescia

Cagliari-Como

Perugia-Palermo

Reggina-SPAL

Cosenza-Benevento

Pisa-Cittadella

Frosinone-Modena

Bari-Parma

Genoa-Venezia

21ª GIORNATA, 20-22 gennaio

SPAL-Ascoli

Cittadella-Cagliari

Brescia-Frosinone

Parma-Perugia

Venezia-Sudtirol

Palermo-Bari

Modena-Cosenza

Benevento-Genoa

Como-Pisa

Reggina-Ternana

22ª GIORNATA, 27-29 gennaio

Frosinone-Benevento

Brescia-Como

Ascoli-Palermo

Bari-Perugia

Sudtirol-Reggina

Venezia-Cittadella

Ternana-Modena

Cosenza-Parma

Genoa-Pisa

Cagliari-SPAL

23ª GIORNATA, 3-5 febbraio

Cittadella-Ascoli

Perugia-Brescia

Como-Frosinone

Palermo-Reggina

Cosenza-Ternana

SPAL-Bari

Modena-Cagliari

Parma-Genoa

Pisa-Sudtirol

Benevento-Venezia

24ª GIORNATA, 10-12 febbraio

Cagliari-Benevento

Sudtirol-Comp

Brescia-Modena

Ternana-Parma

Reggina-Pisa

Frosinone-Cittadella

Bari-Cosenza

Genoa-Palermo

Ascoli-Perugia

Venezia-SPAL

25ª GIORNATA, 17-19 febbraio

Parma-Ascoli

Bari-Cagliari

Palermo-Frosinone

Cittadella-Reggina

Perugia-Ternana

Benevento-Brescia

SPAL-Como

Modena-Genoa

Cosenza-Sudtirol

Pisa-Venezia

26ª GIORNATA, 24-26 febbraio

Brescia-Bari

Venezia-Cagliari

Como-Cosenza

Sudtirol-Palermo

Pisa-Perugia

Ascoli-Benevento

Ternana-Cittadella

Reggina-Modena

Frosinone-Parma

Genoa-SPAL

27ª GIORNATA, 27 febbraio-1 marzo

Bari-Venezia

Benevento-Sudtirol

Cagliari-Genoa

Cittadella-Brescia

Cosenza-Reggina

Modena-Ascoli

Palermo-Ternana

Parma-Pisa

Perugia-Como

SPAL-Frosinone

28ª GIORNATA, 3-5 marzo

Ascoli-Bari

Brescia-Cagliari

Como-Modena

Frosinone-Venezia

Genoa-Cosenza

Pisa-Palermo

Reggina-Parma

SPAL-Cittadella

Sudtirol-Perugia

Ternana-Benevento

29ª GIORNATA, 10-12 marzo

Bari-Frosinone

Benevento-Como

Cagliari-Ascoli

Cittadella-Palermo

Cosenza-SPAL

Genoa-Ternana

Modena-Pisa

Parma-Sudtirol

Perugia-Reggina

Venezia-Brescia

30ª GIORNATA, 17-19 marzo

Ascoli-Venezia

Brescia-Genoa

Cittadella-Perugia

Como-Parma

Frosinone-Cosenza

Palermo-Modena

Pisa-Benevento

Reggina-Cagliari

Sudtirol-SPAL

Ternana-Bari

31ª GIORNATA, 31 marzo-2 aprile

Ascoli-Brescia

Bari-Benevento

Cagliari-Sudtirol

Cosenza-Pisa

Genoa-Reggina

Modena-Cittadella

Parma-Palermo

Perugia-Frosinone

SPAL-Ternana

Venezia-Como

32ª GIORNATA, 7-10 aprile

Benevento-SPAL

Brescia-Ternana

Cittadella-Parma

Como-Genoa

Frosinone-Ascoli

Palermo-Cosenza

Perugia-Modena

Pisa-Cagliari

Reggina-Venezia

Sudtirol-Bari

33ª GIORNATA, 14-16 aprile

Ascoli-Sudtirol

Bari-Como

Benevento-Reggina

Cagliari-Frosinone

Cosenza-Cittadella

Genoa-Perugia

Modena-Parma

SPAL-Brescia

Ternana-Pisa

Venezia-Palermo

34ª GIORNATA, 20-22 aprile

Cittadela-Genoa

Como-Ascoli

Frosinone-Sudtirol

Modena-SPAL

Palermo-Benevento

Parma-Cagliari

Perugia-Cosenza

Pisa-Bari

Reggina-Brescia

Ternana-Venezia

35ª GIORNATA, 28-30 aprile

Ascoli-Pisa

Bari-Cittadella

Benevento-Parma

Brescia-Cosenza

Cagliari-Ternana

Como-Palermo

Frosinone-Reggina

SPAL-Perugia

Sudtirol-Genoa

Venezia-Modena

36ª GIORNATA, 4-6 maggio

Cittadella-Benevento

Cosenza-Venezia

Genoa-Ascoli

Modena-Bari

Palermo-SPAL

Parma-Brescia

Perugia-Cagliari

Pisa-Frosinone

Reggina-Como

Ternana-Sudtirol

37ª GIORNATA, 11-13 maggio

Ascoli-Cosenza

Bari-Reggina

Benevento-Modena

Brescia-Pisa

Cagliari-Palermo

Como-Ternana

Frosinone-Genoa

SPAL-Parma

Sudtirol-Cittadella

Venezia-Perugia

38ª GIORNATA, 18-20 maggio