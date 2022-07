Dove vedere le partite del Bari? DAZN, Sky o Helbiz Live: il calendario tv e streaming

Il calendario del Bari nella Serie B 2022/23: tutte le partite, date, orari e come seguirle nel corso della stagione in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Campionato di Serie C dominato e B di nuovo realtà per il team pugliese. Il Bari vuole essere protagonista anche nel 2022/23, con il sogno dell'immediato doppio salto per riportare il San Nicola in Serie C nel cassetto. Tutti gli occhi della cadetteria sui biancorossi.

DOVE VEDERE IL BARI 2022/23 IN TV E STREAMING

Il Bari potrà essere seguito attraverso diverse piattaforme nella stagione di Serie B 2022/2023: DAZN, Sky ed Helbiz Live.

Per quanto riguarda DAZN basterà accedere all'app nelle moderne smart tv o collegando Google Chromecast tramite il proprio cellulare al dispositivo televisivo. L'applicazione è presente anche nelle console per videogiochi. Altrimenti, in streaming, Bari in diretta sul'app presente nei tablet e nei cellulari. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

Sky, invece, proporrà le partite del Bari nei propri canali in diretta tv, man mano durante la stagione, con la possibilità di vedere le gare in streaming grazie all'app di Sky Go o di NOW Tv, presenti su tablet, cellulare e pc.

L'abbonamento per le gare del Bari è presente anche su Helbiz Live, ultima piattaforma che ha ha acquistato i diritti tv della Serie B in co-esclusiva: da pc, notebook, cellulare e tablet in streaming, o in diretta tramite tv grazie all'applicazione scaricabile o già presente.