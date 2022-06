Calendario Serie A 2022/2023: i derby e i big match

Milano, Torino e Roma, le città protagoniste dei derby che animeranno il campionato e tutti i big match della stagione 2022/2023..

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tra gli appuntamenti più attesi di ogni campionato di Serie A c'è ovviamente quello con i derby. Perso quello di Genova con la retrocessione del Genoa in Serie B, i riflettori rimangono puntati sulle altre grandi classiche del nostro calcio.

Partenza inevitabile con il Derby della Madonnina, ossia tra Milan e Inter, nientemeno che le vincitrici degli ultimi due Scudetti.

Stracittadina anche dalle parti di Torino con Juventus e Torino pronte a prendersi l'egemonia all'ombra della Mole.

Infine, occhi sulla Capitale per uno dei derby più sentiti e accesi su scala nazionale e non solo: quello di Roma tra Roma e Lazio.

Derby, ma non solo perché ad infiammare la lotta per lo Scudetto ci sarà anche spazio per i tanti big match che caratterizzano il nostro campionato.

SERIE A 2022/2023: I DERBY

MILAN-INTER And. 4/9/2022 5ª Giornata - Rit. 5/2/2023 21ª Giornata

ROMA-LAZIO And. 6/11/2022 13ª Giornata - Rit. 19/3/2023 27ª Giornata

JUVENTUS-TORINO And. 16/10/2023 10ª Giornata - Rit. 26/2/2023 24ª Giornata

SERIE A 2022/2023: I BIG MATCH

JUVENTUS-INTER And. 6/11/2022 13ª Giornata - Rit. 19/3/2023 27ª Giornata

JUVENTUS-MILAN And. 9/10/22 9ª Giornata - Rit. 28/5/2023 37ª Giornata

NAPOLI-JUVENTUS And. 15/01/2023 18ª Giornata - Rit. 23/4/2023 31ª Giornata

MILAN-NAPOLI And. 18/9/2022 7ª Giornata - Rit. 2/4/2023 28ª Giornata

INTER-NAPOLI And. 4/1/2023 16ª Giornata - Rit. 21/5/2023 36ª Giornata

JUVENTUS-ROMA And. 28/8/2022 3ª Giornata - Rit. 5/3/2023 25ª Giornata

L'articolo prosegue qui sotto

MILAN-ROMA And. 8/1/2023 17ª Giornata - Rit. 30/4/2023 32ª Giornata

INTER-ROMA And. 2/10/2023 8ª Giornata - Rit. 7/5/2023 34ª Giornata

ROMA-NAPOLI And. 23/10/2022 11ª Giornata - Rit. 29/1/2023 20ª Giornata