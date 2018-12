Calendario Serie A 2018/2019

Il calendario completo del campionato di Serie A 2018/2019.

Il campionato di Serie A 2018/19 è iniziato il 19 agosto e si chiuderà il 26 maggio 2019. Come nella passata stagione, si giocherà durante le feste natalizie: squadre in campo il 23, il 26 e il 30 dicembre. La Serie A si fermerà per le consuete soste il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo, oltre che per la pausa invernale in programma nelle prime due settimane di gennaio.

1ª GIORNATA 18/8 18.00 Chievo-Juventus 2-3 18/8 20.30 Lazio-Napoli 1-2 19/8 18.00 Torino-Roma 0-1 19/8 20.30 Bologna-SPAL 0-1 19/8 20.30 Empoli-Cagliari 2-0 rinv. 31/10 20.30 Milan-Genoa 1-0 19/8 20.30 Parma-Udinese 2-2 19/8 20.30 Sampdoria-Fiorentina 1-1 19/8 20.30 Sassuolo-Inter 1-0 20/8 20.30 Atalanta-Frosinone 4-0

2ª GIORNATA 25/8 18.00 Juventus-Lazio 2-0 25/8 20.30 Napoli-Milan 3-2 26/8 18.00 SPAL-Parma 1-0 26/8 20.30 Cagliari-Sassuolo 2-2 26/8 20.30 Fiorentina-Chievo 6-1 26/8 20.30 Frosinone-Bologna 0-0 26/8 20.30 Genoa-Empoli 2-1 26/8 20.30 Inter-Torino 2-2 26/8 20.30 Udinese-Sampdoria 1-0 27/8 20.30 Roma-Atalanta 3-3

3ª GIORNATA 31/8 18.00 Milan-Roma 2-1 1/9 20.30 Bologna-Inter 0-3 1/9 18.00 Parma-Juventus 1-2 2/9 20.30 Fiorentina-Udinese 1-0 2/9 20.30 Atalanta-Cagliari 0-1 2/9 20.30 Chievo-Empoli 0-0 2/9 20.30 Lazio-Frosinone 1-0 2/9 20.30 Sampdoria-Napoli 3-0 2/9 20.30 Sassuolo-Genoa 5-3 2/9 20.30 Torino-Spal 1-0

4ª GIORNATA 15/9 15.00 Inter-Parma 0-1 15/9 18.00 Napoli-Fiorentina 1-0 15/9 20.30 Frosinone-Sampdoria 0-5 16/9 12.30 Roma-Chievo 2-2 16/9 15.00 Genoa-Bologna 1-0 16/9 15.00 Juventus-Sassuolo 2-1 16/9 15.00 Udinese-Torino 1-1 16/9 18.00 Empoli-Lazio 0-1 16/9 20.30 Cagliari-Milan 1-1 17/9 20.30 SPAL-Atalanta 2-0

5ª GIORNATA 21/9 20.30 Sassuolo-Empoli 3-1 22/9 15.00 Parma-Cagliari 2-0 22/9 18.00 Fiorentina-SPAL 3-0 22/9 20.30 Sampdoria-Inter 0-1 23/9 12.30 Torino-Napoli 1-3 23/9 15.00 Chievo-Udinese 0-2 23/9 15.00 Lazio-Genoa 4-1 23/9 15.00 Bologna-Roma 2-0 23/9 18.00 Milan-Atalanta 2-2 23/9 20.30 Frosinone-Juventus 0-2

6ª GIORNATA 25/9 21.00 Inter-Fiorentina 2-1 26/9 19.00 Udinese-Lazio 1-2 26/9 21.00 Atalanta-Torino 0-0 26/9 21.00 Cagliari-Sampdoria 0-0 26/9 21.00 Genoa-Chievo 2-0 26/9 21.00 Juventus-Bologna 2-0 26/9 21.00 Napoli-Parma 3-0 26/9 21.00 Roma-Frosinone 4-0 27/9 19.00 SPAL-Sassuolo 0-2 27/9 21.00 Empoli-Milan 1-1

7ª GIORNATA 29/9 15.00 Roma-Lazio 3-1 29/9 18.00 Juventus-Napoli 3-1 29/9 20.30 Inter-Cagliari 2-0 30/9 12.30 Bologna-Udinese 2-1 30/9 15.00 Chievo-Torino 0-1 30/9 15.00 Fiorentina-Atalanta 2-0 30/9 15.00 Frosinone-Genoa 1-2 30/9 18.00 Parma-Empoli 1-0 30/9 20.30 Sassuolo-Milan 1-4 1/10 20.30 Sampdoria-SPAL 2-1

8ª GIORNATA 5/10 20.30 Torino-Frosinone 3-2 6/10 15.00 Cagliari-Bologna 2-0 6/10 18.00 Udinese-Juventus 0-2 6/10 20.30 Empoli-Roma 0-2 7/10 12.30 Genoa-Parma 1-3 7/10 15.00 Atalanta-Sampdoria 0-1 7/10 15.00 Lazio-Fiorentina 1-0 7/10 15.00 Milan-Chievo 3-1 7/10 18.00 Napoli-Sassuolo 2-0 7/10 20.30 SPAL-Inter 1-2

9ª GIORNATA 20/10 15.00 Roma-SPAL 0-2 20/10 18.00 Juventus-Genoa 1-1 20/10 20.30 Udinese-Napoli 0-3 21/10 12.30 Frosinone-Empoli 3-3 21/10 15.00 Chievo-Atalanta 1-5 21/10 15.00 Parma-Lazio ' 0-2 21/10 15.00 Bologna-Torino 2-2 21/10 18.00 Fiorentina-Cagliari 1-1 21/10 20.30 Inter-Milan 1-0 22/10 20.30 Sampdoria-Sassuolo 0-0

10ª GIORNATA 27/10 15.00 Atalanta-Parma 3-0 27/10 18.00 Empoli-Juventus 1-2 27/10 20.30 Torino-Fiorentina 1-1 28/10 12.30 Sassuolo-Bologna 2-2 28/10 15.00 Cagliari-Chievo 2-1 28/10 15.00 Genoa-Udinese 2-2 28/10 15.00 SPAL-Frosinone 0-3 28/10 18.00 Milan-Sampdoria 3-2 28/10 20.30 Napoli-Roma 1-1 29/10 20.30 Lazio-Inter 0-3

11ª GIORNATA 2/11 20.30 Napoli-Empoli 5-1 3/11 15.00 Inter-Genoa 5-0 3/11 18.00 Fiorentina-Roma 1-1 3/11 20.30 Juventus-Cagliari 3-1 4/11 12.30 Lazio-SPAL 1-1 4/11 15.00 Chievo-Sassuolo 0-2 4/11 15.00 Parma-Frosinone 0-0 4/11 18.00 Sampdoria-Torino 1-4 4/11 18.00 Bologna-Atalanta 1-2 4/11 20.30 Udinese-Milan 0-1

12ª GIORNATA 9/11 20.30 Frosinone-Fiorentina 1-1 10/11 15.00 Torino-Parma 1-2 10/11 18.00 SPAL-Cagliari 2-2 10/11 20.30 Genoa-Napoli 1-2 11/11 12.30 Atalanta-Inter 4-1 11/11 15.00 Chievo-Bologna 2-2 11/11 15.00 Empoli-Udinese 2-1 11/11 15.00 Roma-Sampdoria 4-1 11/11 18.00 Sassuolo-Lazio 1-1 11/11 20.30 Milan-Juventus 0-2

13ª GIORNATA 24/11 15.00 Udinese-Roma 1-0 24/11 18.00 Juventus-SPAL 2-0 24/11 20.30 Inter-Frosinone 3-0 25/11 12.30 Parma-Sassuolo 2-1 25/11 15.00 Bologna-Fiorentina 0-0 25/11 15.00 Napoli-Chievo 0-0 25/11 15.00 Empoli-Atalanta 3-2 25/11 18.00 Lazio-Milan 1-1 25/11 20.30 Genoa-Sampdoria 1-1 26/11 20.30 Cagliari-Torino 0-0

14ª GIORNATA 1/12 15.00 SPAL-Empoli 2-2 1/12 18.00 Fiorentina-Juventus 0-3 1/12 20.30 Sampdoria-Bologna 4-1 2/12 12.30 Milan-Parma 2-1 2/12 15.00 Frosinone-Cagliari 1-1 2/12 15.00 Sassuolo-Udinese 0-0 2/12 15.00 Torino-Genoa 2-1 2/12 18.00 Chievo-Lazio 1-1 2/12 20.30 Roma-Inter 2-2 3/12 20.30 Atalanta-Napoli 1-2

15ª GIORNATA 7/12 20.30 Juventus-Inter 1-0 8/12 15.00 Napoli-Frosinone 4-0 8/12 18.00 Cagliari-Roma 2-2 8/12 20.30 Lazio-Sampdoria 2-2 9/12 12.30 Sassuolo-Fiorentina 3-3 9/12 15.00 Empoli-Bologna 2-1 9/12 15.00 Parma-Chievo 1-1 9/12 15.00 Udinese-Atalanta 1-3 9/12 18.00 Genoa-SPAL 1-1 9/12 20.30 Milan-Torino 0-0

16ª GIORNATA 15/12 18.00 Inter-Udinese 1-0 15/12 20.30 Torino-Juventus 0-1 16/12 12.30 SPAL-Chievo DAZN 16/12 15.00 Fiorentina-Empoli Sky 16/12 15.00 Frosinone-Sassuolo Sky 16/12 15.00 Sampdoria-Parma DAZN 16/12 18.00 Cagliari-Napoli Sky 16/12 20.30 Roma-Genoa Sky 17/12 20.30 Atalanta-Lazio Sky 18/12 20.30 Bologna-Milan Sky

17ª GIORNATA 22/12 12.30 Lazio-Cagliari DAZN 22/12 15.00 Empoli-Sampdoria Sky 22/12 15.00 Genoa-Atalanta Sky 22/12 15.00 Milan-Fiorentina Sky 22/12 15.00 Napoli-SPAL Sky 22/12 15.00 Sassuolo-Torino Sky 22/12 15.00 Udinese-Frosinone DAZN 22/12 18.00 Chievo-Inter Sky 22/12 18.00 Parma-Bologna Sky 22/12 20.30 Juventus-Roma DAZN

18ª GIORNATA 26/12 12.30 Frosinone-Milan DAZN 26/12 15.00 Atalanta-Juventus Sky 26/12 15.00 Bologna-Lazio DAZN 26/12 15.00 Cagliari-Genoa Sky 26/12 15.00 Fiorentina-Parma Sky 26/12 15.00 Sampdoria-Chievo Sky 26/12 18.00 SPAL-Udinese Sky 26/12 18.00 Roma-Sassuolo Sky 26/12 18.00 Torino-Empoli DAZN 26/12 20.30 Inter-Napoli Sky

19ª GIORNATA 29/12 12.30 Juventus-Sampdoria Sky 29/12 15.00 Chievo-Frosinone Sky 29/12 15.00 Empoli-Inter Sky 29/12 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN 29/12 15.00 Lazio-Torino Sky 29/12 15.00 Parma-Roma DAZN 29/12 18.00 Sassuolo-Atalanta Sky 29/12 15.00 Udinese-Cagliari Sky 29/12 18.00 Napoli-Bologna Sky 29/12 20.30 Milan-SPAL DAZN

20ª GIORNATA (20 gennaio 2019) Cagliari-Empoli Fiorentina-Sampdoria Frosinone-Atalanta Genoa-Milan Inter-Sassuolo Juventus-Chievo Napoli-Lazio Roma-Torino SPAL-Bologna Udinese-Parma

21ª GIORNATA (27 gennaio 2019) Atalanta-Roma Bologna-Frosinone Chievo-Fiorentina Empoli-Genoa Lazio-Juventus Milan-Napoli Parma-SPAL Sampdoria-Udinese Sassuolo-Cagliari Torino-Inter

22ª GIORNATA (3 febbraio 2019) Cagliari-Atalanta Empoli-Chievo Frosinone-Lazio Genoa-Sassuolo Inter-Bologna Juventus-Parma Napoli-Sampdoria Roma-Milan SPAL-Torino Udinese-Fiorentina

23ª GIORNATA (10 febbraio 2019) Atalanta-SPAL Bologna-Genoa Chievo-Roma Fiorentina-Napoli Lazio-Empoli Milan-Cagliari Parma-Inter Sampdoria-Frosinone Sassuolo-Juventus Torino-Udinese

24ª GIORNATA (17 febbraio 2019) Atalanta-Milan Cagliari-Parma Empoli-Sassuolo Genoa-Lazio Inter-Sampdoria Juventus-Frosinone Napoli-Torino Roma-Bologna SPAL-Fiorentina Udinese-Chievo

25ª GIORNATA (24 febbraio 2019) Bologna-Juventus Chievo-Genoa Fiorentina-Inter Frosinone-Roma Lazio-Udinese Milan-Empoli Parma-Napoli Sampdoria-Cagliari Sassuolo-SPAL Torino-Atalanta

26ª GIORNATA (3 marzo 2019) Atalanta-Fiorentina Cagliari-Inter Empoli-Parma Genoa-Frosinone Lazio-Roma Milan-Sassuolo Napoli-Juventus SPAL-Sampdoria Torino-Chievo Udinese-Bologna

27ª GIORNATA (10 marzo 2019) Bologna-Cagliari Chievo-Milan Fiorentina-Lazio Frosinone-Torino Inter-SPAL Juventus-Udinese Parma-Genoa Roma-Empoli Sampdoria-Atalanta Sassuolo-Napoli

28ª GIORNATA (17 marzo 2019) Atalanta-Chievo Cagliari-Fiorentina Empoli-Frosinone Genoa-Juventus Lazio-Parma Milan-Inter Napoli-Udinese Sassuolo-Sampdoria SPAL-Roma Torino-Bologna

29ª GIORNATA (31 marzo 2019) Bologna-Sassuolo Chievo-Cagliari Fiorentina-Torino Frosinone-SPAL Inter-Lazio Juventus-Empoli Parma-Atalanta Roma-Napoli Sampdoria-Milan Udinese-Genoa

30ª GIORNATA (3 aprile 2019) Atalanta-Bologna Cagliari-Juventus Empoli-Napoli Frosinone-Parma Genoa-Inter Milan-Udinese Roma-Fiorentina Sassuolo-Chievo SPAL-Lazio Torino-Sampdoria

31ª GIORNATA (7 aprile 2019) Bologna-Chievo Cagliari-SPAL Fiorentina-Frosinone Inter-Atalanta Juventus-Milan Lazio-Sassuolo Napoli-Genoa Parma-Torino Sampdoria-Roma Udinese-Empoli

32ª GIORNATA (14 aprile 2019) Atalanta-Empoli Chievo-Napoli Fiorentina-Bologna Frosinone-Inter Milan-Lazio Roma-Udinese Sampdoria-Genoa Sassuolo-Parma SPAL-Juventus Torino-Cagliari

33ª GIORNATA (21 aprile 2019) Bologna-Sampdoria Cagliari-Frosinone Empoli-SPAL Genoa-Torino Inter-Roma Juventus-Fiorentina Lazio-Chievo Napoli-Atalanta Parma-Milan Udinese-Sassuolo

34ª GIORNATA (28 aprile 2019) Atalanta-Udinese Bologna-Empoli Chievo-Parma Fiorentina-Sassuolo Frosinone-Napoli Inter-Juventus Roma-Cagliari Sampdoria-Lazio SPAL-Genoa Torino-Milan

35ª GIORNATA (5 maggio 2019) Chievo-SPAL Empoli-Fiorentina Genoa-Roma Juventus-Torino Lazio-Atalanta Milan-Bologna Napoli-Cagliari Parma-Sampdoria Sassuolo-Frosinone Udinese-Inter

36ª GIORNATA (12 maggio 2019) Atalanta-Genoa Bologna-Parma Cagliari-Lazio Fiorentina-Milan Frosinone-Udinese Inter-Chievo Roma-Juventus Sampdoria-Empoli SPAL-Napoli Torino-Sassuolo

37ª GIORNATA (19 maggio 2019) Chievo-Sampdoria Empoli-Torino Genoa-Cagliari Juventus-Atalanta Lazio-Bologna Milan-Frosinone Napoli-Inter Parma-Fiorentina Sassuolo-Roma Udinese-SPAL