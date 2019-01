Calcomercato Genoa, Perinetti: "Per Piatek mancano dei passaggi. Romero andrà alla Juventus"

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato del mercato dei rossoblù e della trattativa che potrebbe portare Piatek al Milan.

La Serie A di lunedì, con il mercato al centro. Genoa-Milan mette in palio tre punti che pesano per le rispettive corse, ma è soprattutto match di incroci di mercato mancati: Higuain non convocato e in partenza verso Londra, Piatek squalificato e vicino proprio al Milan.

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, ha parlato a 'Sky Sport' della trattativa per portare il polacco in rossonero. Che il giocatore piaccia non è più un mistero da tempo, ma per arrivare alla conclusione ci sono ancora dei passaggi da svolgere, spiega il direttore.

"A fine partita avremo possibilità di aggiornarci sulla chiacchierata fatta giorni fa, ora dovremo trovarci per vedere se chiudere o meno. Noi dobbiamo fare una scelta difficile se rinunciare o meno a un giocatore forte, è difficile bloccarlo se vuole andare. Dobbiamo ancora fare passaggi importanti che completano il tutto, abbiamo un nuovo incontro da sostenere. Ci dobbiamo avvicinare su tanti aspetti". L'articolo prosegue qui sotto

Oltre a Piatek con il Milan, il Genoa è attivo anche sul fronte con la Juventus: Romero e Sturaro i nomi in ballo. Perinetti conferma l'interesse e di fatto la chiusura dell'operazione per l'argentino classe 1998 in bianconero, mentre Sturaro è sempre più vicino.