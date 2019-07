Calciomercato Verona, Padoin idea: è svincolato

Il Verona pensa allo svincolato Simone Padoin per rinforzare difesa e centrocampo: è reduce da tre stagioni passate al Cagliari.

Il prosegue la campagna acquisti successiva al ritorno in : dopo aver tesserato in prestito Koray Günter dal Genoa, gli scaligeri pensano a un altro rinforzo d'esperienza per la retroguardia che può agire anche in mediana.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Trattasi di Simone Padoin, svincolato dopo l'esperienza al durata tre stagioni: il classe 1984 è un'idea che potrebbe prendere ulteriormente quota nei prossimi giorni, come riferito da 'Sky Sport'.

L'ex è conosciuto per il suo ruolo da 'talismano' dei bianconeri, con cui vinse i primi cinque Scudetti della nuova era vincente juventina nonostante le poche chances concessegli prima da Conte e poi da Allegri.

Verona che non si ferma al solo Padoin: sfida al per Ciano, valutato due milioni dal .