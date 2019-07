Calciomercato Verona, Günter è ufficiale: arriva in prestito dal Genoa

Il Verona ha comunicato l'acquisto di Koray Günter in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Contro-opzione in favore del 'Grifone'.

In attesa di altri colpi che aumentino il tasso qualitativo della rosa, il blinda la difesa: è ufficiale l'acquisto di Koray Günter dal .

Il club scaligero ha rilasciato questo comunicato: il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e contro-opzione.

"L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Koray Günter dalla società Genoa CFC".

Günter lascia i rossoblù dopo una sola stagione in cui ha visto il campo in quindici occasioni, senza trovare la via del goal. Agli ordini di Ivan Juric proverà a riscattare la fin qui deludente esperienza italiana.