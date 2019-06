Calciomercato Udinese, preso Jajalo: arriva dal Palermo a parametro zero

Mato Jajalo ha firmato con l'Udinese: il centrocampista bosniaco, in scadenza con il Palermo a fine mese, lascia i rosanero dopo 4 anni.

Il campionato è finito da poco più di una settimana, ma il calciomercato, nonostante i contratti si possano depositare solo a partire dal 1° luglio, è già cominciato. E in particolare è cominciato all' , che si prepara ad annunciare il suo primo rinforzo: Mato Jajalo.

Il 31enne centrocampista bosniaco andrà in scadenza al termine del mese con il , senza rinnovare il proprio contratto. E, nonostante la mancata promozione diretta e i successivi guai giudiziari del club rosanero, il prossimo anno tornerà comunque a giocare in e in particolare all'Udinese: secondo 'Sportitalia', c'è già la firma.

L'Udinese non sborserà un solo euro per il cartellino di Jajalo, che come detto andrà a scadenza il 30 giugno. L'ex senese arriverà dunque in Friuli con lo status di calciatore svincolato e lascerà il Palermo dopo 4 anni.

Qualche giorno fa, del resto, la moglie Ivana aveva già preannunciato l'addio alla Sicilia del marito Mato attraverso un post su Instagram: "Grazie amici" la didascalia, accompagnata da una serie di hashtag tra cui #cimancherete.