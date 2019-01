Calciomercato, Timothy Weah dal PSG al Celtic: è ufficiale

Ve lo avevamo già raccontato, ma adesso l'affare è anche diventato ufficiale. Timothy Weah, figlio di George, ha firmato con il Celtic, dove resterà fino al termine della stagione.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

#WelcomeWeah#CelticFC are delighted to announce that @ussoccer_mnt forward, Timothy Weah has joined the club on loan from Paris Saint-Germain until the end of this season.



https://t.co/UODQqSXjWq pic.twitter.com/GEb8QqkwVI