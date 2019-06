Calciomercato SPAL, affondo per Caputo: Antenucci può andare all'Empoli

Tra i tanti club di A che si stanno muovendo per Ciccio Caputo c'è anche la SPAL: incontro con l'Empoli, a cui può finire Antenucci.

Sarà pure retrocesso, ma l' si è preso applausi e consensi che qualche formazione rimasta in A, per dire, non ha avuto. Merito anche di Francesco Caputo, per tutti Ciccio. Il bomber, autore di 16 reti in campionato, a cui ora stanno facendo la corte tanti club della massima serie. compresa.

I ferraresi, secondo 'Sky Sport', sono l'ultima società in ordine di tempo a essersi inserita nella corsa a Caputo e, nelle scorse ore, si sono incontrati con l'Empoli per portare avanti la trattativa. Nell'operazione potrebbe essere inserito Mirko Antenucci, considerato una buona contropartita per arrivare all'ex attaccante di Bari e Siena.

Non è ancora tempo di fumata bianca, però: tra Empoli e SPAL manca ancora l'intesa sulla valutazione di Caputo. Una cosa appare comunque certa: il centravanti dei toscani, nonostante una carta d'identità non più verdissima per un calciatore (tra un paio di mesi gli anni saranno 32), rimarrà in .

Già, perché sulle sue tracce non c'è soltanto la SPAL: dal al per proseguire con il , alla cui panchina è peraltro accostato Andreazzoli, negli ultimi giorni tante formazioni si sono avvicinate in maniera piuttosto concreta a Caputo e al suo agente.

Un sogno, per un giocatore che fino a un anno fa pareva dover concludere la propria carriera in Serie B. La doppia stagione di Empoli, con promozione centrata prima e salvezza sfiorata poi, ne ha elevato le quotazioni. E anche la SPAL, che nei confronti del made in Italy ha sempre uno sguardo particolare, se n'è accorta.