Calciomercato Sassuolo, Boateng può tornare all'Eintracht Francoforte

Nuovo addio al Sassuolo per Kevin-Prince Boateng, vicino al ritorno in Bundesliga all'Eintracht Francoforte dopo un solo anno.

Rientrato al dopo l'esperienza in prestito al , Kevin-Prince Boateng potrebbe lasciare subito i neroverdi per fare il suo ritorno in . Ad attenderlo ci sarebbe infatti l' Fracoforte di Adi Hütter.

Per il 'Boa' si tratterebbe di un ritorno nel club tedesco dopo un solo anno dal suo addio, dato che il Sassuolo nell'estate del 2018 lo aveva acquistato proprio dalla squadra allenata allora da Niko Kovac, passato poi al .

A Francoforte Boateng è infatti riuscito a lasciare un grande ricordo di sé, affermandosi come uno dei protagonisti nella stagione 2017/18 delle aquile, culminata con la vittoria della DFB-Pokal proprio contro il .

Legato al Sassuolo da un contratto in scadenza nel 2021, il futuro del centrocampista ghanese potrebbe tornare dunque a parlare tedesco, anche se l'a.d. dei neroverdi Giuseppe Carnevali nelle scorse ore ha ribadito l'importanza di un campione come Boateng per il club emiliano.