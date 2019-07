Calciomercato Sassuolo, Carnevali: "Obiang in arrivo, Boateng da valutare"

L'a.d. del Sassuolo Carnevali torna a parlare del mercato dei neroverdi: "Obiang è in arrivo. Boateng? Campioni come lui bisogna tenerseli stretti".

Chiuso lo scorso campionato all'undicesimo posto in classifica, il di Roberto De Zerbi vuole continuare a stupire anche nella prossima . Per farlo i neroverdi sono al lavoro sul mercato, pronti a mettere a segno quei colpi in entrata necessari per rendere ancora più competitiva la rosa.

A parlarne è stato l'a.d. Giovanni Carnevali che, intervistato da 'Sky Sport', ha annunciato l'imminente arrivo di Pedro Obiang dal .

“Per lui è quasi fatta, è in arrivo. Poi al 99% la nostra squadra resterà questa. Se ci saranno delle opportunità, soprattutto per la difesa, valuteremo”.

Tutto fatto dunque per il centrocampista ex , pronto a tornare in dopo quattro anni trascorsi a indossare la maglia degli Hammers in Premier League.

Da chiarire resta invece la situazione di Kevin-Prince Boateng. Rientrato dal prestito al , il ghanese resta al momento la stella più luminosa del Sassuolo. Lo sa bene Carnevali, il quale vorrebbe trattenerlo.