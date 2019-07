Calciomercato Roma, Olsen piace al Benfica: concorrenza a Mignolet

Il Benfica è sulle tracce di Olsen: saltato l'affare Perin con la Juventus, i lusitani pensano al portiere della Roma. Piace anche Mignolet.

Abbandonata ormai definitivamente la trattativa con la Juventus per arrivare a Mattia Perin, il ha spostato ora il suo mirino su un altro portiere di . Si tratta di Robin Olsen, estremo difensore della il cui profilo pare interessare al club lusitano.

A riportarlo è il quotidiano portoghese 'A Bola', il quale oggi apre con una prima pagina dedicata al portiere svedese. Oltre ad Olsen, l'altro nome sull'agenda del Benfica è quello di Simon Mignolet. Il belga al è destinato infatti a ricoprire nuovamente il ruolo di vice Alisson e per questo potrebbe scegliere di partire.

Due nomi per un posto da titolare in quel di Lisbona, con i lusitani interessati inoltre a Geronimo Rulli, in uscita dalla nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2022.

Al momento però i nomi che attirano maggiormente le aquile sono proprio quelli di Mignolet e Olsen, con lo svedese che potrebbe dunque lasciare la Roma dopo un solo anno dal suo arrivo in giallorosso e una stagione non proprio esaltante.