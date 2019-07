Calciomercato Juventus, Perin può restare fino a gennaio: salta l'affare con il Benfica

Salta la trattativa tra Juventus e Benfica per Perin: il portiere potrebbe restare in bianconero fino al prossimo gennaio, lusitani su altri profili.

Dopo il mancato superamento delle visite mediche per problemi alla spalla destra, ora pare essere saltato definitivamente l'affare tra e per il passaggio di Mattia Perin in .

A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui i lusitani avrebbero ormai deciso di rinunciare all'acquisto del portiere bianconero per puntare su altri profili. Una notizia che cambia dunque lo scenario che si era creato intorno all'ex .

Con il Benfica fuori dai giochi, Perin potrebbe così restare alla Juventus almeno fino a gennaio. Una fase di stallo che costringerebbe la Vecchia Signora a tenere in rosa quattro portieri, vista la presenza di Szczesny, Pinsoglio e del rientrante Buffon.

Non sono da esludere però sorprese da qui alla fine del mercato, con anche il che nei giorni scorsi ha mostrato interesse per il portiere bianconero.