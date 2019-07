Calciomercato Roma, N'Koulou alternativa a Mancini: ma ci vogliono 35M

La Roma ha chiesto informazioni al Torino su N'Koulou: la risposta dei granata è stata netta. Ci vogliono 35 milioni di euro per il suo cartellino.

Come noto tra gli obiettivi di mercato della per mettere a disposizione di Fonseca una squadra ancora più competitiva c'è il difensore centrale italiano dell' Gianluca Mancini.

Nei confronti del giovane azzurro, come riportato stamattina, c'è da segnalare anche l'interessamento da parte del (la Lupa però continua ad avere la corsia preferenziale).

Per non farsi trovare impreparata nel momento in cui l'affare Mancini non dovesse andare in porto i giallorossi, secondo quanto riportato da Sky Sport ed approfittando di Petrachi, ex dirigente del , hanno chiesto informazioni ai granata sul difensore Nicolas N'Koulou.

Contratto in scadenza nel giugno del 2021, il giocatore è stato valutato dalla dirigenza granata 35 milioni di euro. Nell'ultima stagione appena conclusa ha collezionato un totale di 38 presenze e 2 goal.