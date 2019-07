Calciomercato Milan, Mancini nuovo obiettivo: Veretout si avvicina

La Roma lo ha individuato come erede di Manolas, ma su Gianluca Mancini si è mosso anche il Milan facendo un sondaggio con il suo procuratore Riso.

Il prova a mettere i bastoni tra le ruote alla nella corsa a Gianluca Mancini.

L'idea è nata nelle ultime ore, quando secondo 'Tuttosport' la dirigenza rossonera ha incontrato il procuratore del difensore Giuseppe Riso.

L'argomento principale della discussione è stato il futuro di Caldara (anche lui sotto la procura di Riso), ma nel frattempo il Milan ha fatto anche un sondaggio per Mancini.

Niente di concreto al momento, anche perché la Roma resta nettamente in vantaggio, ma comunque un tentativo per capire se ci sono i margini per una possibile trattativa.

Si fanno invece passi avanti nell'affare Veretout: in questo caso il centrocampista francese appare più vicino al Milan che alla Roma, con i rossoneri che puntano a inserire uno come Laxalt, Castillejo o Borini come contropartita per abbassare il prezzo.