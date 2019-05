Calciomercato Roma, Keylor Navas per la porta: c'è anche l'Inter

Courtois titolare nel Real Madrid la prossima stagione, Zidane ha annunciato la sua decisione a Navas: può arrivare in Serie A.

Non solo Bale, Ceballos e Llorente. Il avrebbe già comunicato, in attesa di una cessione ufficiale, la decisione anche a Keylor Navas. Per il portiere del , protagonista delle ultime vinte dai Blancos, si profila un addio nella prossima estate.

Zidane è intenzionato a proporre Courtois come portiere titolare senza minime possibilità di turnover, come accaduto questa stagione con Navas. Per il 32enne ex dunque la necessità di guardarsi intorno per poter proseguire la propria carriera, magari in .

Secondo AS, infatti, sulle tracce di Keylor Navas ci sarebbero anche e , interessate al portiere del Real Madrid per la prossima stagione. I nerazzurri non sono certi del futuro di capitan Handanovic, mentre i giallorossi cercano un estremo difensore titolare dopo l'annata Olsen-Mirante.

Titolare nelle ultime tre stagioni e seconda linea nell'annata che si concluderà in la prossima settimana, Navas potrebbe finire anche nel mirino di , e , anch'esse indecise riguardo al proprio futuro tra i pali. Per nulla definito.

Keylor Navas non guadagna cifre esorbitanti e sarebbe un ingaggio accessibile anche per le italiane: cinque milioni annui percepiti al Real Madrid per il giocatore di Costa Rica, che sarebbe sicuramente titolare alla Roma e in lotta con Handanovic all'Inter.

Difficile però che Navas arrivi in Serie A per continuare una lotta per il posto da titolare e accetti solamente un ruolo da imprescindibile. Chiuso il campionato spagnolo, salutati i tifosi del Real Madrid, un nuovo passo nella sua carriera. Magari in quel di Roma. Magari in quel di Milano.