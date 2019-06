Calciomercato Roma, Icardi l'idea clamorosa per l'attacco

La Roma ha messo nel mirino Mauro Icardi. Il club giallorosso ha già parlato del giocatore con l’Inter nel corso della trattativa per Dzeko.

Mauro Icardi potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato. Nel corso degli ultimi tempi, l’attaccante dell’ è stato accostato a e , ma ci sarebbe un terzo club italiano realmente pronto a puntare sull’argentino: la .

Secondo quanto riportato da Sky infatti, per quanto riguarda i bianconeri non sembra fattibile lo scambio con Dybala, mentre un tentativo dei partenopei c’è stato ma non è recente. Diverso invece il discorso dei capitolini che hanno già affrontato il discorso con l’Inter.

Occasione buona per avviare i primi contatti è stata la trattativa che potrebbe portare Edin Dzeko all’ombra del Duomo. L’operazione potrebbe essere allargata ad altri elementi e, tra i giocatori proposti dalla Roma c’è proprio Icardi.

Quello dei giallorossi è da considerarsi un tentativo concreto, tanto che ci sono già stati contatti con l’entourage del giocatore per capire se c’è da parte sua la disponibilità a trasferirsi nella Capitale.

Icardi di fatto non rientra più nei piani dell’Inter e quindi fondamentalmente tutto potrebbe dipendere dalla sua volontà. L’argentino si trova attualmente in vacanza e la Roma aspetta il suo ritorno per capire se potrà tentare l’affondo decisivo.