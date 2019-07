Calciomercato Roma, Hysaj idea per la fascia destra

Contatti tra Roma e Napoli per Elseid Hysaj: l'albanese è l'ultima idea di Gianluca Petrachi per rinforzare l'out destro difensivo.

particolarmente attiva sul mercato: dopo l'acquisto ufficiale di Pau Lopez dal Betis per blindare la porta e quello ormai definito di Gianluca Mancini dall' con cui c'è un accordo, i giallorossi non si fermano qui.

In sintonia con il tecnico Paulo Fonseca, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta allestendo una squadra competitiva sotto ogni aspetto: il prossimo tassello da portare a casa sarà sull'out difensivo di destra e nel mirino, per quel ruolo, è finito Elseid Hysaj.

L'albanese non è più uno degli incedibili della rosa allenata da Carlo Ancelotti: come riferito da 'Sky Sport', ci sono stati dei contatti tra Roma e per parlare proprio dell'eventualità di un approdo nella capitale del giocatore, profilo tenuto in considerazione a Trigoria.

In precedenza si era discusso dell'ipotesi per l'ex , oltre all' che però ufficializzerà nelle prossime ore l'ingaggio di Kieran Trippier dal per 30 milioni di euro.

La Roma studia e valuta attentamente il da farsi: Hysaj nella lista di Petrachi, i prossimi giorni potranno essere decisivi. Per un altro affare sull'asse romanista-partenopeo dopo i trasferimenti di Kostas Manolas e Amadou Diawara.