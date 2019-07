Calciomercato, Trippier a un passo dall'Atletico Madrid: 30 milioni al Tottenham

Kieran Trippier sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: al Tottenham andranno 30 milioni di euro.

Un nuovo terzino per l' : la fascia destra verrà rinforzata con l'arrivo, ormai imminente, di Kieran Trippier che lascerà il dopo averci giocato per quattro stagioni.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'esterno inglese è atteso nella capitale spagnola nella giornata di mercoledì per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club, dove andrà a colmare il vuoto lasciato da Juanfran che ha recentemente annunciato il suo ritiro.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da 'Marca', l'operazione dovrebbe chiudersi sui 30 milioni di euro in favore degli 'Spurs' che potranno reinvestirli prontamente sul mercato per trovare un valido sostituto.

'Sky Sports' rivela che nella trattativa potrebbe rientrare anche il cartellino di Angel Correa: non è chiaro, però, se Mauricio Pochettino abbia o meno voglia di puntare sul suo connazionale.

Per Trippier sfuma così definitivamente ogni ipotesi di approdo in : e lo hanno cercato in tempi non sospetti, senza mai affondare veramente il colpo decisivo per portarlo a casa.