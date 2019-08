Calciomercato Roma, lotta a due in difesa: Rugani in pole, ma c'è anche Lovren

Daniele Rugani ha accettato la Roma come destinazione, ma non vuole lasciare la Juventus in prestito secco. Si tratta. Lovren in attesa.

La sarà protagonista nelle ultime settimane di calciomercato soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Uno tra i giocatori da piazzare è senza dubbio Daniele Rugani, primo obiettivo della per la difesa di Fonseca. Tutto fila, ma c'è ancora qualcosa da limare nel trasferimento.

La Roma nella giornata di ieri ha incassato il "sì" del difensore, come vi abbiamo raccontato. Adesso secondo 'Il Corriere dello Sport' non resta che aspettare l'accordo tra le due società.

I due club sono al lavoro per trovare un accordo ed è possibile un prestito oneroso a cifre basse con obbligo di riscatto sui venticinque milioni di euro. L'unica condizione di Daniele Rugani è quella di avere rassicurazioni sulla permanenza alla Roma. Insomma, non vuole lasciare la Juventus soltanto per un anno in prestito.

L’ingaggio di Rugani dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni a stagione. Comunque non sarebbe certo questo il problema in questa trattativa tra Roma e Juventus, che hanno dimostrato già di saper fare accordi in questo mercato (vedi Spinazzola e Pellegrini).

L'alternativa a Daniele Rugani per la Roma è Dejan Lovren. l difensore croato guadagna tanto al : quattro milioni che con i bonus diventano cinque, ma considera chiuso il suo ciclo inglese e per venire a Roma sarebbe disponibile ad abbassarsi l’ingaggio. Tuttavia dovrebbe arrivare solo uno dei due difensori centrali, al netto di altre uscite non previste.