Calciomercato Roma, Rugani ha detto sì: via libera di Sarri

La Roma ha il sì di Daniele Rugani, esubero della Juventus: anche Maurizio Sarri ha acconsentito alla cessione del suo pupillo.

Obiettivo cessioni: è questo il diktat della e di Fabio Paratici, che non è riuscito a piazzare in Premier League alcuni tra i giocatori che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri per l'imminente nuova stagione.

Uno che in caso di permanenza non avrebbe tanto spazio è Daniele Rugani, chiuso in difesa da Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral, quest'ultimo in rampa di lancio nelle gerarchie del tecnico bianconero.

La soluzione migliore per il prosieguo della carriera dell'ex è dunque l'addio per racimolare un minutaggio maggiore e risultare decisivo da titolare: la continua a fare sul serio per lui e nelle ultime ore è anche arrivato il tanto atteso sì del giocatore.

Come riportato da 'Sportitalia', Rugani ha acconsentito al trasferimento in giallorosso, ritenendo la destinazione capitolina ideale per esplodere definitivamente. Previsto tra lunedì e martedì un incontro tra i club per trovare l'intesa completa.

La formula potrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto o anche obbligo. Operazione avallata anche dallo stesso Sarri, nonostante sia un grande estimatore del ragazzo che ebbe il merito di far crescere durante la parentesi empolese.

La priorità della Roma, quindi, si chiama Rugani: ma Petrachi non molla l'altra pista che porta a Londra in direzione per Toby Alderweireld, il cui contratto con gli 'Spurs' scadrà nel 2020.