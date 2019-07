Calciomercato Roma, Alderweireld idea per il dopo Manolas

Per la sostituzione di Manolas la Roma pensa ad Alderweireld del Tottenham. Bartra resta la prima opzione per il reparto arretrato.

La ha effettuato una cessione importante per la salute del bilancio: quella di Kostas Manolas al , nell'ambito della quale arriverà nella capitale Amadou Diawara.

Inutile dire, quindi, che i giallorossi abbiano già iniziato i 'provini' per cercare un valido sostituto del greco: la prima scelta è rappresentata da Marc Bartra, di proprietà del Betis che chiede una ventina di milioni per lasciarlo partire.

Il ds Petrachi conta di chiudere a una cifra minore, magari inserendo nel computo dell'offerta il 50% di una futura rivendita di Antonio Sanabria, in prestito al nell'ultima stagione. Degli andalusi piace anche il portiere Pau Lopez, valutato 25 milioni.

Ma la new entry nel casting difensivo è un'altra: secondo 'La Gazzetta dello Sport' trattasi di Toby Alderweireld, centrale in grado di giocare all'occorrenza pure da terzino destro.

A giocare a favore della Roma potrebbe essere l'aspetto contrattuale: l'accordo vigente con il scadrà nel 2020 e la possibilità di non compiere un esborso esagerato per il cartellino del belga è all'orizzonte. Sul taccuino è sempre in bella vista il nome di Gianluca Mancini dell' , altra ipotesi da tenere d'occhio.

L'attacco a disposizione di Paulo Fonseca cambierà pelle: al netto di colpi di scena, Edin Dzeko dovrebbe finire all' e Gonzalo Higuain sembra essersi allontanato dopo le recenti parole del fratello-agente. Molto difficile arrivare a Mauro Icardi, entrato nelle discussioni con i nerazzurri alcune settimane fa.