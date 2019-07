Calciomercato Inter: Barella vuole Conte, ma la Roma non molla

Nicolò Barella continua a preferire l'Inter alla Roma: i nerazzurri dovranno modificare la loro offerta al Cagliari. Parte l'assalto a Romelu Lukaku.

L'intrigo nato attorno a Nicolò Barella sta assumendo forme impreviste: sembrava quasi chiusa la trattativa tra e ma l'inserimento della ha completamente scombinato i piani dei nerazzurri.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', i giallorossi hanno messo sul piatto 35 milioni e il cartellino di Gregoire Defrel, valutato 15: totale di 50, esattamente la richiesta dei sardi che attendono un rilancio economico di Marotta e Ausilio (l'ultima offerta era di 36 milioni più 4 di bonus).

Dal canto suo, l'Inter non è intenzionata a partecipare ad aste, forte della volontà di Barella che ha confermato in diverse circostanze di volere soltanto i meneghini con cui ha un accordo per un quinquennale da 2,5 milioni a salire e bonus.

Non è da escludere che i nerazzurri possano 'vendicarsi' spostando le proprie mire sul romanista Lorenzo Pellegrini, sul quale pende una clausola rescissoria da 30 milioni pagabili in due anni e valida per il solo mese di luglio.

Nell'assemblea di Lega in programma per oggi potrebbe esserci un altro contatto tra Inter e Cagliari per provare a trovare un'intesa: l'inserimento del cartellino di Dimarco (gradito ai rossoblù a titolo definitivo), sarebbe la mossa giusta per sbloccare la trattativa che sta vivendo una fase di stallo.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', se l'assalto per Barella non dovesse andare a buon fine, l'Inter trasferirebbe i fondi stanziati per il centrocampista nell'operazione relativa a Romelu Lukaku, per cui Steven Zhang è pronto a stanziare 70 milioni.

Nel cash previsto per il belga anche la somma destinata inizialmente all'acquisto di Edin Dzeko: i tempi dei discorsi con la Roma si stanno allungando pericolosamente, con la fumata bianca che rischia di slittare a data da destinarsi.

Oggi le visite mediche di Valentino Lazaro, tra martedì e mercoledì quelle di Stefano Sensi.