Calciomercato riaperto per il Chelsea: Blues su Sancho, Chilwell e Berge

Da gennaio il Chelsea tornerà a operare sul mercato e ha tutta l'intenzione di rinforzarsi: oltre a Sancho, vuole anche Chilwell e Berge.

Il può finalmente sorridere. Nelle scorse ore la Corte Arbitrale dello Sport ha ridotto la pena dei Blues, consentendo loro di poter tornare a operare sul mercato già a gennaio. Ed è quello che, con ogni probabilità, è destinato ad accadere.

Nessun bisogno estremo di acquistare, per carità. Lo sottolineano le classifiche di Premier League e , entrambe più che buone per il Chelsea. Ma i londinesi qualcosa sono intenzionati a fare. E i nomi buoni, in questo senso, non mancano: a partire da Jadon Sancho, l'oggetto del desiderio numero uno.

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, il Chelsea è disposto a superare il record di spesa stabilito nell'estate del 2018 per Kepa pur di mettere le mani sul gioiello del . Ovvero, a spendere più di 80 milioni di euro. La concorrenza non manca, la volontà dei Blues nemmeno.

Ma Sancho non è l'unico elemento che fa gola al Chelsea, ora che il blocco al calciomercato in entrata si appresta finalmente a scomparire. Nel mirino degli inglesi c'è anche Ben Chilwell, terzino sinistro del sorprendente secondo in classifica dietro all'imprendibile .

Detto che i prospetti tedeschi Kai Havertz e Timo Werner stuzzicano, così come Wilfred Zaha, un obiettivo più facilmente raggiungibile è Sander Berge, il centrocampista norvegese del che martedì sfiderà il . Proprio gli azzurri, assieme al Liverpool, sono una delle concorrenti più temibili per il Chelsea.