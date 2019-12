Chelsea, pena ridotta: calciomercato riaperto già a gennaio

La Corte Arbitrale per lo Sport ha ridotto la pena del Chelsea. La società londinese è libera di tornare sul mercato: il sogno è Sancho.

Ottime notizie per il che già da gennaio potrà regolarmente acquistare nuovi giocatori sul calciomercato. La Corte Arbitrale dello Sport, infatti, ha ridotto la pena che bloccava le operazioni in entrata dei Blues.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Chelsea era stato condannato a febbraio dalla FIFA per irregolarità relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni.

Adesso però il club ha ottenuto lo sconto di pena dalla Corte Arbitrale per lo Sport e dunque, dopo aver scontato lo stop nella finestra estiva, da gennaio potrà tornare sul calciomercato senza nessun vincolo.

Il Chelsea adesso insomma è libero di sognare in grande: il nome più caldo in tal senso è quello di Jadon Sancho, oggetto del desiderio di mezza Europa. Ma non solo.

La società londinese infatti guarda anche in dove piacciono Kulusevski, attualmente al ma di proprietà dell' , e Piatek del .

Lo stop al blocco del calciomercato inoltre potrebbe favorire anche e : la prima è molto interessata a Giroud, mentre i bianconeri puntano Emerson Palmieri come vice Alex Sandro. Giocatori che ora il Chelsea può pensare di cedere senza troppi rimpianti.