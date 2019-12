Calciomercato, Chelsea in pole per Sancho: duello con il Manchester United

Jadon Sancho nel mirino di Chelsea e Manchester United: i Blues sono pronti al trasferimento record, fuori dalla corsa il Liverpool.

Il nome di Jadon Sancho è destinato ad apparire sulle prime pagine di molti giornali in sede di calciomercato: l'esterno inglese è finito nel mirino di molte big, ma la corsa sembra essersi ridotta a due squadre su tutte, e .

In particolare i Blues, come appreso da Goal, sono attualmente in pole per il giovane talento classe 2000: dopo l'investimento di 80 milioni fatto per Kepa, il club londinese potrebbe mettere sul piatto una cifra record ben superiore per bruciare la concorrenza.

Il Manchester United ha già pronti ben 140 milioni di euro, ma l'attuale posizione in classifica lascia pensare che difficilmente potrà garantire la partecipazione alla prossima a Sancho, che invece prenderebbe il posto di Wililan al Chelsea assicurandosi un posto da titolare.

Defilato poi il , che seguiva da tempo il giocatore ma che non sembra avere le risorse economiche adatte, come confermato dallo stesso Klopp. Inoltre nel ruolo di Sancho i Reds sono già coperti con due campioni come Salah e Manè.