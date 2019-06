Calciomercato Real Madrid: sul taccuino merengues c'è anche Pjanic

Pogba ed Eriksen nel mirino del Real Madrid, ma Zidane al danese preferisce Pjanic: il bosniaco potrebbe quindi diventare obiettivo di mercato blancos

Il , dopo la fallimentare stagione, ha intenzione di mettere a disposizione di Zidane una rosa ancor più competitiva rispetto a quella attuale.

Per quanto riguarda il centrocampo, è noto l'interesse nei confronti di Pogba, che tanto piace all'allenatore francese. Ma è altrettanto noto anche l'interesse nei confronti di Eriksen, che però piace più a Perez che all'ex .

L'articolo prosegue qui sotto

Ed a proposito di Juventus, secondo quanto riportato da As, sul taccuino dei Blancos c'è anche il centrocampista bianconero Miralem Pjanic.

Contratto in scadenza fino al giugno del 2023, Pjanic piace a Zidane per la sua duttilità tattica ed ha un costo che dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro, che gli spagnoli cercheranno eventualmente di far scendere a 70 ne momento in cui la trattativa dovesse diventare concreta.

Sempre secondo quanto riportato da As sia bianconeri che blancos sono interessanti a due francesi, Ndombele del e Kantè del .