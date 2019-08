Calciomercato PSG, Trapp ceduto all'Eintracht Francoforte: è ufficiale

L'Eintracht Francoforte ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal PSG di Trapp, già in prestito lo scorso anno: contratto fino al 2024.

Dopo il prestito della scorsa stagione, Kevin Trapp torna all' Francoforte ma questa volta a titolo definitivo. Il club tedesco ha infatti annunciato di aver acquistato dal il portiere natìo di Merzig. Contratto di cinque anni, fino al 2024.

Per Trapp si torna di un ritorno al passato dal momento che - come detto - l'estremo difensore teutonico ha già indossato la maglia delle 'Aquile' lo scorso anno. Quella sotto la guida di Adolf Hütter sarà però la terza esperienza con l' per Trapp. Nel 2015 il Paris Saint-Germain lo acquistò infatti proprio dal club situato nella sud-occidentale.

Un affare da circa 7 milioni di euro, per un giocatore che la scorsa stagione ha collezionato ben 45 presenze con i tedeschi tra campionato e coppe. La partenza di Trapp, inoltre, potrebbe ora aprire un nuovo spiraglio per un possibile trasferimento di Gianluigi Donnarumma dal Milan al PSG.