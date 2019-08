Calciomercato Milan, Donnarumma al PSG torna di moda: Trapp gli fa posto

Il PSG potrebbe tornare all'assalto di Donnarumma: i francesi stanno cedendo Trapp. In caso di addio di Gigio, Reina sarebbe il titolare del Milan.

Con le trattative per Suso e André Silva che non sembrano poter decollare, il potrebbe pensare di cedere un altro big per fare cassa e finanziare il mercato. Quel big può essere Gianluigi Donnarumma.

Nei prossimi giorni potrebbe infatti tornare di moda il nome del portiere classe 1999 per il , come riporta la 'Gazzetta dello Sport'. Già nelle scorse settimane si era parlato della possibilità, presto tramontata, di vedere l'estremo difensore italiano volare in .

Ora con la cessione di Kevin Trapp, che tornerà all' Francoforte a titolo definitivo dopo il prestito dell'anno scorso, si riapre la possibilità di vedere Donnarumma viaggiare verso Parigi.

Leonardo dovrà quindi scegliere se puntare ora su un numero 12 da affiancare ad Aréola, al momento il titolare di Tuchel, oppure se muoversi per prendere un titolare e far scalare il criticato francese come secondo.

La decisione potrebbe dipendere anche dal destino di Neymar: la sua eventuale partenza verso il porterebbe soldi importanti nelle casse del PSG, fondi che potrebbero essere reinvestiti proprio su Donnarumma.

Si parlava di un'offerta da 50 milioni, ma solo 20 cash, più il cartellino di Aréola. In caso di partenza di Ney, invece, ci sarebbe solo cash da investire. In casa Milan potrebbe essere promosso Reina da titolare e arrivare a un secondo portiere. Intrecci tra i pali, i rossoneri osservano e attendono.