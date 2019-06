Calciomercato PSG, Herrera e Sarabia in arrivo: primi rinforzi per Tuchel

Diciotto milioni per Sarabia, Herrera a costo zero: il PSG acquista due richieste di Tuchel senza spendere grosse cifre.

Il si rifà il centrocampo senza mettere sul piatto le solite, enormi, cifre che hanno sconvolto il calciomercato europeo nelle ultime stagioni. Stavolta nessuna bomba, ma solamente due investimenti oculati richiesti da Tuchel per la prossima stagione di e Champions. A Paigi in arrivo Ander Herrera e Pablo Sarabia.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Lunedì, infatti, potrebbe arrivare la doppia ufficialità dei primi acquisti del PSG per la nuova imminente annata: Herrera si unirà alla squadra di Tuchel a costo zero dopo essersi svincolato dal , Sarabia verrò pagato diciotto milioni di euro dal .

Se Herrera è principalmente un interno di centrocampo che può giocare come mezzala, mediano e trequartista, Sarabia può essere utilizzato come ala o trequartista e nell'ultima stagione di è stato tra i protagonisti, finendo in doppia cifra sia per quanto riguarda i goal, sia per gli assist.

Gli acquisti di Herrera e Sarabia saranno solamente l'antipasto del calciomercato estivo del PSG, visto e considerando come l'attacco potrebbe cambiare sensibilmente in caso di addio a Neymar. Se il brasiliano dovesse tornare al , via all'acquisto di Griezmann.

A centrocampo si segue Allan, ma il giocatore più vicino a diventare nuovo giocare del PSG è Milinkovic-Savic, per il quale la società francese dovrebbe investire circa 80 milioni di euro, 'risparmiati' grazie all'acquisto a costo zero di Herrera.

In difesa invece non arriverà De Ligt, verso la : il PSG avrebbe detto no alle clausole di Raiola e per questo il centrale olandese si dirigerà in per giocare le prossime stagioni con l'idolo Cristiano Ronaldo. Occhi puntati su Koulibaly: affare praticamente impossibile.