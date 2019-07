Calciomercato, Ndombele al Tottenham: 60 milioni più 10 di bonus

Il Tottenham ha comunicato l'acquisto di Tanguy Ndombele dal Lione: operazione da 60 milioni di euro più altri 10 relativi ai bonus.

Due sessioni senza fare calciomercato per ildigiuno interrotto proprio oggi con il grande annuncio per il centrocampo: è ufficiale l'acquisto didal

Il 22enne ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2025 con gli 'Spurs' che hanno scelto di puntare su di lui per rinforzare la mediana che potrebbe perdere Christian Eriksen, il cui accordo scadrà tra un solo anno.

Il Lione ha reso noti i dettagli dell'operazione: 60 milioni di euro più 10 di bonus aggiuntivi che rendono Ndombele il calciatore più costoso della storia del Tottenham, primo in questa speciale classifica davanti a Davinson Sanchez e Moussa Sissoko.

Per Ndombele si era fatta sotto anche la che alla fine ha preferito virare definitivamente su Adrien Rabiot, da poco presentato in conferenza stampa dopo l'ufficialità giunta nella giornata di lunedì.

Secondo colpo odierno per il Tottenham che aveva comunicato l'ingaggio di Jack Clarke: la 18enne ala farà però subito ritorno al in prestito per una stagione per aiutare i 'Whites' a raggiungere una tanto attesa promozione in Premier League.