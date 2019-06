Calciomercato Napoli: Manolas ha scelto casa, Mendes media per James Rodriguez

Manolas sempre più vicino al Napoli: il greco avrebbe già scelto casa a Posillipo. Sul fronte James Rodriguez, Jorge Mendes al lavoro col Real Madrid.

Kostas Manolas 'vede' ed il Napoli. Il difensore della avrebbe già scelto dove vivere nel capoluogo campano, mentre sul fronte James Rodriguez un ruolo chiave sarà quello del suo agente Jorge Mendes.

A fare il punto sul doppio binario di mercato che sta accendendo le fantasie del popolo azzurro è il 'Corriere dello Sport', che parte dal greco spiegando come Posillipo sarebbe la meta stabilita per insediarsi all'ombra del Vesuvio.

L'accordo su base quinquennale da oltre 4 milioni a stagione tra Manolas e il Napoli è già ok, l'ultimo nodo da sciogliere riguarda la formula con cui il club di De Laurentiis dovrà pagarne il cartellino alla Roma.

I giallorossi entro il 30 giugno dovranno sistemare i conti in tema di fair-play finanziario ed hanno bisogno di cedere per farli quadrare, ma puntano ad ottenere il massimo possibile dall'addio del centrale ellenico.

Si va verso i 36 milioni della clausola rescissoria quale somma per chiudere la trattativa, magari ammortizzandola successivamente con l'acquisto di Diawara da parte della società di Pallotta in un'operazione slegata da Manolas (ed occhio anche a Hysaj).

In un modo o nell'altro il matrimonio comunque si farà, così come Ancelotti si augura che venga sancito anche quello con James Rodriguez per il quale Mendes è al lavoro per far abbassare le pretese al .

Il Napoli spera di ottenere il colombiano per meno di 40 milioni, mentre Florentino Perez ne chiede in tutto 42 tra prestito e riscatto: col fantasista, i partenopei hanno già trovato un'intesa fino al 2024 con ingaggio da 6,5 milioni. De Laurentiis prepara il doppio colpo.