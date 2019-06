Manolas al Napoli, intesa con la Roma: Diawara contropartita a 16 milioni

Il Napoli pagherà alla Roma 20 milioni più il cartellino di Diawara per Manolas: guineano valutato 16 milioni dai giallorossi.

Kostas Manolas sarà un giocatore del . Di dubbi non ce ne sono più, spazzati via dal punto d'incontro raggiunto tra la e gli azzurri che onoreranno la clausola rescissoria di 36 milioni. Ma non interamente con denaro cash.

Secondo quanto riferito da 'Il Tempo', Aurelio De Laurentiis verserà 20 milioni nelle casse giallorosse e i rimanenti 16 saranno coperti dal cartellino di Amadou Diawara.

Il centrocampista guineano lascerà Napoli dopo tre stagioni tra luci e ombre: l'ultima con Ancelotti in panchina è quella in cui ha visto meno volte il campo (19 presenze e nessun goal), recitando il ruolo di riserva alle spalle di Allan e Fabian Ruiz.

Manca soltanto l'ufficialità per un'operazione che accontenterà tutti, club e calciatori in causa: Manolas che andrà a comporre una coppia difensiva formidabile con Koulibaly e Diawara, che con Fonseca potrebbe trovare molto più spazio in mediana nel tentativo di tornare ai livelli di .