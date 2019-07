Calciomercato Napoli, Icardi non tramonta: l'Inter chiede 80 milioni

Il Napoli non abbandona la suggestione Mauro Icardi, valutato 80 milioni dall'Inter: stallo James Rodriguez, per Pepè manca l'intesa con gli agenti.

Nonostante i passi mossi per Nicolas Pepè ed un intrigo James Rodriguez divenuto ormai un'ossessione, il non smette di sognare Mauro Icardi. Il bomber ai margini dell', vista l'intenzione di De Laurentiis di rendere stellare l'attacco, resta una pista percorribile.

Il 'Corriere dello Sport' spiega come Maurito sia nei pensieri di ADL tanto quanto il colombiano del : tra azzurri e Merengues il braccio di ferro si sta protraendo, in più a complicare i piani del club partenopeo ci si è messo anche il grave infortunio di Asensio che potrebbe portare alla permanenza di James a Madrid.

Ecco perchè, dunque, la suggestione Icardi non è da scartare: l'Inter chiede 80 milioni per far partire l'ex capitano, ma è evidente che il gelo tra le parti potrebbe agevolare il Napoli e rendere meno dispendioso l'investimento.

Il tutto mentre si continua a trattare per Pepè: col l'intesa pare cosa fatta sulla base di 65 milioni e il cartellino di Adam Ounas, lo stesso dicasi col calciatore al quale andrebbero 4 milioni a stagione più bonus che farebbero salire l'ingaggio a 5 fino al 2024.

Il problema risiede tra il Napoli e l'entourage della punta ivoriana, che chiede 6 milioni di commissioni per chiudere l'operazione: una somma ritenuta eccessiva da De Laurentiis, pronto a limare e cercare un punto d'incontro con gli agenti di Pepè.

Secondo 'Tuttosport' la risposta definitiva in tal senso è prevista entro mercoledì prossimo: il ragazzo dovrà dare l'assenso al trasferimento, inoltre andrà sciolto il nodo economico con chi lo assiste. Senza tralasciare James e Icardi.