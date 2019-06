Calciomercato Napoli, Fornals non arriva: ufficiale al West Ham

Dopo essere stato accostato per settimane al Napoli, Fornals lascia la Spagna per giocare a Londra con il West Ham.

Trenta milioni al e Pablo Fornals sulla via di come ennesimo spagnolo alla corte azzurra. Sembrava fatta qualche settimana fa per l'approdo del trequartista in , invece ribaltone e destinazione opposta: il 23enne lascia infatti la per Londra e il .

We are delighted to announce the signing of highly sought-after Spain international attacking midfielder Pablo Fornals #WelcomeFornalshttps://t.co/syMfrNv9Gs — West Ham United (@WestHamUtd) June 14, 2019

Niente Napoli dunque per uno dei giocatori maggiormente accostati alla squadra di Ancelotti in questo avvio di calciomercato. De Laurentiis sembrava intenzionato a pagare la clausola rescissoria del giocatore, salvo essere scavalcato dal West Ham e da nuove idee di Giuntoli e del tecnico azzurro.

Classe 1996, Fornals è reduce da un'ottima stagione col Villarreal tra ed , competizioni nelle quali si è distinto per grandi giocate e sopratutto assist al bacio: sei quelli totali per spedire in alto il Sottomarino Giallo, arrivato fino ai quarti del torneo continentale.

Dopo aver stupito con l'Under 21 spagnola, Fornals è entrato stabilmente nel giro della Nazionale maggiore, senza però trovare il posto fisso e di fatto scendendo in campo solamente in due occasioni nell'ultimo triennio. Sarà titolare al West Ham, così da provare ad essere notato maggiormente in vista dell'Europeo.

Nell'intreccio di calciomercato venutosi a creare, tra l'altro un giocatore del Napoli dovrebbre fare il percorso inverso di quello che sembrava pronto a fare Fornals prima dell'addio a Londra: il Villarreal è infatti intenzionato a pagare la clausola da 4 milioni di Albiol per riportare il giocatore nella Liga.

Per il Napoli dunque le strade del calciomercato in entrata si spostano altrove: il grande sogno rimane sempre James Rodriguez, sul quale c'è anche la . Sfumato Fornals, può arrivare un campionissimo a dir poco abituato ai grandi palcoscenici europei ed internazionali.