Calciomercato Napoli, non solo Ilicic: intesa con Castagne

Il Napoli continua a puntare sull'asse con l'Atalanta: dopo Ilicic, la società partenopea ha trovato l'accordo anche con Castagne.

Il è rimasto evidentemente impressionato dal campionato disputato dai giocatori dell'. Tanto da aver trovato l'accordo con due giocatori, in attesa di trattare ufficialmente i due con la società bergamasca: stiamo parlando di Josip Ilicic e Timothy Castagne.

Vi abbiamo raccontato di come il Napoli abbia a sorpresa convinto Josip Ilicic, prima della fine della stagione. Adesso, secondo 'Sky Sport', il club azzurro ha trovato l'accordo anche con Timothy Castagne, laterale difensivo che può giocare su entrambe le fasce e che ha disputato una stagione sorprendente.

L'accordo con il belga prevede un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione, cifra che salirebbe con il passare delle stagioni. Adesso, cosa non da poco, resta solo da trovare l'accordo economico con l'Atalanta.

Tuttavia il Napoli è fiducioso di convincere la Dea sia per Ilicic che per Castagne: sarebbe un doppio rinforzo per Carlo Ancelotti, uno nel ruolo di trequartista ed un altro nel ruolo di terzino.

All'Atalanta, tra l'altro, piacciono alcuni giocatore del Napoli che potreebbero essere 'usati' come contropartita: Simone Verdi, Adam Ounas e Roberto Inglese.

Manuel Lazzari, invece, sarebbe il giocatore adocchiato dall'Atalanta come sostituto di Castagne. Il laterale della , però, gioca solo sulla fascia destra ed a quel punto servirebbe anche un uomo sulla sinistra per alternarsi con Gosens.