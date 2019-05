Calciomercato Napoli, Ilicic colpo a sorpresa? C'è l'accordo

Il Napoli lavora al colpo a sorpresa: accordo raggiunto con Josip Ilicic sulla base di un triennale, all'Atalanta potrebbero andare 12M e Inglese.

Il lavora per pianificare la prossima stagione e progetta il colpo che non t'aspetti: accordo raggiunto con Josip Ilicic, pilastro di un' ad un passo dall'approdo in Champions.

Lo rivela 'Sky', spiegando come il club partenopeo abbia raggiunto un accordo col fantasista sloveno (in scadenza nel 2020) sulla base di un contratto triennale da 2,2 milioni a stagione: per far decollare l'affare, però, serve quello con la Dea.

Trattativa ancora ferma dunque, anche se nelle casse della società di Percassi potrebbero finire 12 milioni di euro. Magari accompagnati da una contropartita tecnica gradita, che potrebbe corrispondere al nome di Roberto Inglese.

Protagonista di un'ottima stagione in prestito al , l'attaccante a giugno rientrerà a Napoli ed è da diversi mesi uno dei profili appetiti dall'Atalanta. Ilicic-Napoli, suggestione inattesa.