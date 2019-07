Calciomercato Milan, Zaracho nuova idea per l'attacco: trattativa col Racing

Il Milan pensa al giovane Matias Zaracho, attaccante del Racing ed ex compagno di Lautaro Martinez. A centrocampo torna di moda Praet.

Nome nuovo nel calciomercato del , che ora guarda in . Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti i rossoneri starebbero parlando col Racing Club de Avellaneda di Federico Matias Zaracho.

Seconda punta o trequartista, classe 1998, Zaracho è il profilo ideale per il Milan di Elliott che cerca giovani di qualità ma dal grande potenziale e congeniali al gioco di Giampaolo.

Zaracho, ex compagno dell'interista Lautaro Martinez, nelle idee dei rossoneri sarebbe la spalla di Piatek ed è stato caldeggiato da Diego Milito, oggi dirigente del Racing.

Il giovane argentino può già vantare una convocazione con l'Argentina mentre ai Mondiali Under 20 ha fatto coppia proprio con Lautaro Martinez, che ora potrebbe ritrovare a Milano sebbene sull'altra sponda.

La valutazione di Zaracho si aggira intorno ai 20 milioni di euro e c'è da battere la concorrenza di e .

Intanto, dopo aver perso Veretout che ormai è destinato alla , il Milan potrebbe tornare alla carica per Praet con la . Mentre per la difesa i rossoneri ci provano con Demiral, appena acquistato dalla ma chiuso in bianconero dall'arrivo di De Ligt.