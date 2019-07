Calciomercato Milan, Demiral piace: trattativa complicata

Milan su Merih Demiral, nuovo volto della Juventus: operazione difficile, per ora, da portare a termine. Upamecano e Lovren tra le alternative.

La lo ha acquistato da poco prelevandolo dal : sono bastati pochi mesi a Merih Demiral per fare innamorare di sé la 'Vecchia Signora' che non ha perso tempo prima di assicurarselo con un blitz di Fabio Paratici.

Il centrale turco dovrebbe far parte del parco difensori a disposizione di Maurizio Sarri per la nuova stagione: il condizionale è d'obbligo a causa dell'interesse nei suoi confronti di diversi club, tra cui il .

Secondo 'Sky Sport' i rossoneri sono attratti dall'idea di averlo tra le proprie file ma non c'è ancora alcuna trattativa impostata: qualora nascesse, sarebbe comunque complicata da concretizzare per questioni di costo e volontà della Juventus che vorrebbe controllare il giocatore anche in futuro.

Alla mente torna lo scambio di un anno fa tra Bonucci e Caldara: stavolta è però difficile pensare a un'altra operazione tra le due società per i motivi sopracitati.

In alternativa si pensa a Upamecano del con il quale potrebbe andare in scena uno scambio con Calhanoglu, richiesto dai tedeschi a gennaio salvo poi rimanere a Milano per volontà di Gattuso.

A Casa Milan è stato l'agente Vlado Lemic, intermediario per l'affare Lovren che è stato appena definito un leader dello spogliatoio da Jurgen Klopp: pista più fredda ma ancora percorribile. Come riportato da 'Tuttosport', infine, per Bailly del è ipotizzabile la proposta di un prestito con diritto di riscatto.