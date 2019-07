Calciomercato, il Milan punta Upamecano: Çalhanoglu nell'affare?

Dopo Bennacer, il Milan va a caccia anche di un centrale difensivo: Çalhanoglu può essere la chiave per sbloccare l'operazione Upamecano.

Priorità numero uno del : almeno un centrocampista. Priorità numero due: un centrale difensivo. E, in questo senso, il profilo individuato dal club rossonero gioca in e più precisamente al : Dayot Upamecano.

Difensore reduce dall'Europeo Under 21 disputato con la , Upamecano milita in da due stagioni. Ha il contratto in scadenza nel 2021, ma le richieste del Lipsia continuano a essere alte: almeno 30 milioni di euro. Così, come rivela 'Sky Sport', ecco l'idea: inserire Hakan Çalhanoglu come possibile alternativa nell'operazione.

Uno scenario non nuovo, se è vero che già qualche mese fa, durante la finestra invernale di calciomercato, il nome del centrocampista turco era stato accostato al Lipsia. Allora, però, non se n'era fatto nulla.

Questa volta potrebbe essere diverso: il Lipsia è tornato alla carica per Çalhanoglu, che potrebbe trovare meno spazio con Giampaolo rispetto a quello che gli era stato concesso da Gattuso nella scorsa stagione, e questa volta il Milan sta seriamente pensando di inserire l'ex nell'affare.

L'arrivo del difensore centrale, che sia Upamecano oppure un altro profilo, seguirà comunque in ordine di tempo quello di un centrocampista: è fatta per l'empolese Ismael Bennacer, mentre Jordan Veretout dovrebbe vestire la maglia della e non quella del Milan.