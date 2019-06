Calciomercato Milan, Torreira si complica: spunta Mandragora

Si complica la pista Torreira per il Milan a centrocampo. Il nome nuovo è quello di Rolando Mandragora, regista dell'Udinese e capitano dell'Under 21.

La ricerca di un rinforzo a centrocampo per il si fa sempre più complicata. Dopo aver perso Sensi, in procinto di passare all' , il focus si è spostato su Lucas Torreira, ma anche la strada per l'uruguagio sembra complicata.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Come riporta 'Tuttosport', i rossoneri starebbero preparando una prima offerta da consegnare all': prestito biennale tra i 5 e i 7 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

Ieri, però, è stato lo stesso uruguagio classe 1996 a chiudere le porte al Milan affermando di non essere stato in contatto con nessuno e di essere felice a Londra. Gazidis starebbe provando a intavolare una trattativa, visto che il giocatore è un pupillo di Giampaolo, ma sembra incedibile.

Così i rossoneri stanno guardandosi anche altrove. La concorrenza per Veretout è ancora molto forte. L'ultimo nome spuntato per i rossoneri sarebbe quello di Rolando Mandragora, per cui ci sarebbe stato un sondaggio nella giornata di ieri.

Il centrocampista dell' e capitano dell'Under 21 è in Friuli dall'anno scorso, quando è stato acquistato dalla . I bianconeri detengono ancora un diritto di recompra sul classe 1997. Il Milan starebbe interessandosi al giocatore, il quale godrebbe della stima di Giampaolo.