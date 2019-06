Torreira allontana il Milan: "Non mi ha chiamato nessuno, sono felice all'Arsenal"

In conferenza stcon l'Uruguay in Brasile, Torreira ha parlato delle voci che lo vorrebbero al Milan: "Nessuno mi ha chiamato, son felice all'Arsenal".

Non è un mistero che Lucas Torreira sia entrato nel radar del , che punta a costruire una squadra a immagine e somiglianza di Marco Giampaolo. Non è un mistero nemmeno che al nuovo tecnico piacerebbe contare nuovamente sull'uruguaiano, con cui ha già lavorato alla . Per il momento, però, porte chiuse.

A sbarrarle è proprio il centrocampista dell' e dell' , impegnato in a caccia della semifinale di Copa America. Intervenuto in conferenza stampa assieme al compagno de Arrascaeta, Torreira minimizza tutto: sia l'interesse del Milan, sia la sua presunta voglia di essere nuovamente allenato da Giampaolo.

"Non sono a conoscenza di un interesse del Milan. Nessuno mi ha chiamato. Oggi gioco in Premier League e sono felice di far parte dell'Arsenal. L'adattamento non è stato semplice, ma ora sto pensando solo alla squadra. Sono felice di essere a Londra".

Rispedite al mittente, dunque, le voci di un immediato ritorno in da parte di Torreira, che nel nostro paese ha già vestito le maglie del e della Sampdoria. In Abruzzo ha conquistato una promozione in A, a Genova si è fatto conoscere un po' in tutta Europa.

Nonostante le parole di Torreira, in ogni caso, in Uruguay resta la fortissima convinzione che l'ex doriano possa davvero lasciare l'Arsenal per diventare un nuovo giocatore del Milan. Da qui alla chiusura della finestra estiva datata inizio settembre, del resto, mancano ancora più di due mesi.