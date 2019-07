Calciomercato Milan, Rugani l'ultimo nome per la difesa: c'è anche Fazio

Con Demiral incedibile per la Juventus, il Milan pensa a Rugani: non è l'unico nome sulla lista, la Roma vuole inserire Fazio nell'affare Suso.

Al lavoro per rinnovare il reparto d'attacco, dove i dirigenti stanno studiando un doppio colpo, il continua in parallelo a sondare diverse piste per regalare a Marco Giampaolo un nuovo rinforzo anche in difesa.

Preso atto delle difficoltà per arrivare a Merih Demiral, al momento non cedibile per la , il Diavolo potrebbe ora spostare il mirino su un altro bianconero, ovvero Daniele Rugani.

L'arrivo del nazionale turco e di De Ligt potrebbe infatti relegare il difensore ai margini del progetto juventino, con un possibile trasferimento al Milan che potrebbe invece regalargli un maggiore minutaggio, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Per questo motivo l'ex potrebbe decidere di lasciare i bianconeri dopo quattro stagioni, con il giovane classe 1994 che non è però l'unico nome per la difesa del Milan. Sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', un altro scenario potrebbe infatti essere rappresentato dallo sbarco di Federico Fazio in rossonero.

La starebbe cercando di inserire l'argentino nell'affare Suso, con l'arrivo di Fazio che permetterebbe al Milan di integrare in rosa un giocatore d'esperienza che possa aiutare la squadra a centrare il grande obiettivo della prossima stagione: tornare in .

Oltre a giovani talenti, il Diavolo non ha infatti mai nascosto di voler acquistare sul mercato anche qualche 'veterano'. Un mix indispensabile, secondo la nuova dirigenza, per essere competitivi fin da subito.